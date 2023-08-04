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17:06 04.08.2023

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

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Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу завданих російськими ударами ушкоджень, в "Укренерго" цей показник - 7%, випливає з даних глави Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтина Ущаповського.

"На жаль, цифри, якими ми сьогодні володіємо щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність на 1 липня цього року, не дає нам позитивної думки стосовно успішного проходження ОЗП", - сказав Ущаповський на засіданні енергокомітету Верховної Ради в п'ятницю.

За наведеними ним даними, ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.

Водночас, за його словами, мережі оператора системи передання НЕК "Укренерго" постраждали на суму 9,6 млрд грн, але роботи виконано лише на 681 млн грн. Він також додав, що "Укренерго" повністю забезпечено ресурсом для виконання робіт.

Як зазначив Ущаповський, регулятор аналізує ці показники. "Ми ведемо аналіз. Статистика не дуже хороша. Ці цифри викликають деякі запитання", - сказав він.

Водночас Ущаповський повідомив, що ремонтні роботи на блоках проводяться вчасно, але основна маса фінансових і матеріальних ресурсів іде на планові ремонти.

"Потрібно прискорити можливість надання додаткового фінресурсу, щоб компанії могли предметно зайнятися аварійно-відновлювальним ремонтом", - акцентував глава НКРЕКП.

Як повідомлялося з посиланням на першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка, у рамках урядової програми пільгового кредитування "5-7-9" ТЕЦ і ТЕС можуть виділити 7,6 млрд грн.

Теги: #ремонт #тец #тес

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