Унаслідок використання РФ касетних боєприпасів в Україні загинув 201 цивільний, 553 поранено - Офіс генпрокурора

Росія публічно заперечує використання касетних боєприпасів, але Україна має численні докази того, що війська країни-агресора з перших днів повномасштабного вторгнення масово застосовують такі боєприпаси проти цивільного населення, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"З 24 лютого 2022 року Офіс генпрокурора розпочав 239 кримінальних проваджень за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів. Унаслідок задокументованих обстрілів загинула 201 цивільна особа, ще 553 отримали поранення", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначено, що РФ використовує всі типи касетних снарядів, які призначені для реактивних систем залпового вогню, насамперед для "Урагану", "Смерчу" і "Торнадо-С", а також для тактичного ракетного комплексу "Точка". Ударів завдають по об'єктах цивільної інфраструктури - житлових будинках, лікарнях, дитячих садках, залізничних вокзалах.

Зокрема, перший випадок було зафіксовано вже на другий день повномасштабної війни. Тоді було обстріляно дитячий садок "Сонечко" в місті Охтирка Сумської області.

Касетні боєприпаси неодноразово застосовували для обстрілу житлових масивів Харкова - 25 загиблих, 93 постраждалих і Миколаєва - 12 загиблих, 32 постраждалих. Під обстріл потрапила дитяча обласна лікарня в Чернігові - 4 загиблих, 51 постраждалий. Вокзал у Краматорську - 53 загиблих і 135 поранених.

"Касетний боєприпас, яким було атаковано краматорський вокзал, може вразити територію близько семи гектарів - це дуже значна територія", - зазначив заступник керівника департаменту Офісу генпрокурора Тарас Семків.

Прокурор наголосив, що такими діями окупанти грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, оскільки касетні боєприпаси мають невибіркову дію та значну руйнівну силу.