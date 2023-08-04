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11:59 04.08.2023

ДБР повідомило про підозру російському олігарху Гінеру, який побудував у Криму дві ТЕС і постачав боєприпаси армії РФ

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ДБР повідомило про підозру російському олігарху Гінеру, який побудував у Криму дві ТЕС і постачав боєприпаси армії РФ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру російському олігарху Євгену Гінеру, який побудував у Криму дві теплоелектростанції та постачав боєприпаси армії РФ, інформують у ДБР.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру олігарху Путіна, президенту ФК "ЦСКА" Євгену Гінеру в пособництві вчиненню дій з метою зміни меж території та держкордону України, що призвели до тяжких наслідків, за попередньою змовою групою осіб", - ідеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією ДБР, у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаклавської (Севастопольська ПГУ-ТЕС) і Таврійської ТЕС (Сімферопольська ПГУ-ТЕС) на території Криму.

"Ці електростанції були приєднані до електричних мереж РФ. Таким чином підозрюваний заподіяв шкоду енергетичній безпеці України, сприяв залежності Криму від Росії в енергетичному секторі", - наголошується в повідомленні.

У 2022 році, як зазначають у бюро, підозрюваний, як власник керуючої компанії "АТ "КБАЛ ім. Л.М. Кошкіна", дав вказівку постачати патрони для різних видів стрілецької зброї до міноборони, збройних сил та інших військових формувань РФ.

"Він забезпечив постачання окупантам значної кількості патронів під час збройної агресії проти України", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #крим #підозра #дбр #гінер

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