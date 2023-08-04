Одна жінка загинула і дві постраждали в результаті падіння з мосту в Рахівському районі Закарпаття

На Закарпатті одна жінка загинула і дві постраждали в результаті падіння з мосту в с. Кваси, інформувало Міністерство внутрішніх справ України в п'ятницю вранці.

"Учора ввечері внаслідок часткового руйнування дерев'яного покриття мосту з висоти 20 метрів у річку впали 3 жінки, жительки Київської області, які перебували на відпочинку. Подія сталася в селі Кваси Рахівського району", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі МВС.

Зазначено, що попри старання медиків 54-річна постраждала померла в автомобілі "швидкої". Ще дві жінки, 1986 року народження, госпіталізовані до лікарні.

Після надання допомоги одну з постраждалих медики відпустили на місце тимчасового проживання для амбулаторного лікування.