Події

06:46 04.08.2023

Польські пілоти вже готові охороняти країну на корейських винищувачах Fa-50

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Польські пілоти вже готові охороняти країну на корейських винищувачах Fa-50

Тестові польоти на FA-50 успішно завершено, тепер польські пілоти готові охороняти польське небо на літаках корейського виробництва, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Випробування FA-50 успішно завершено. Польські та корейські пілоти здійснили польоти в повітряному просторі Польщі. Це останній крок перед передачею Збройним силам Польщі нових бойових літаків FA-50", - написав він у своєму мікроблозі Твіттер.

Міністр нагадав, що "перші екземпляри бойових літаків, замовлені у 2022 році, оснащені передовими системами візуалізації та управління, а також сучасною авіонікою та РЛС управління вогнем, були доставлені до Польщі в липні цього року".

"Ми послідовно зміцнюємо можливості Війська польського, використовуючи рішення, пропоновані польськими та зарубіжними оборонними компаніями", - наголосив Блащак.

Як повідомлялося, польські збройні сили переходять на нові види озброєння і тепер авіація країни використовуватиме лише літаки F-16 і FA-50, а незабаром і F-35.

 

 

 

Теги: #корея #польща #винищувачі

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