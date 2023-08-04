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04:57 04.08.2023

Командування ЗСУ задіяло нові резерви для просування на півдні України

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Командування ЗСУ задіяло нові резерви для просування на півдні України

Цього тижня на південному сході України вирували запеклі бої, оскільки Київ продовжував активно просуватися, залучаючи нові навчені та оснащені Заходом війська, проте поки немає жодних ознак великого прориву, пише видання "The Washington Post" з посиланням на Інститут. досліджень зовнішньої політики України.
"Цей останній тиждень бойових дій був важливий, тому що вони вирішили задіяти свій другий ешелон сил масштабніше", - сказав Роб Лі, військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики.
Він визнав, що "поки неясно, чи зазнала Росія достатньо втрат, щоб створити умови для прориву".
Видання зазначає, що запеклі бої продовжуються навколо села Роботине (Запорізька область) - району, який раніше утримували російські війська, що розташований менш ніж у двох км. від головної лінії оборони російських військ.
«За деякими відомостями, битва там є найближчим і найбільш можливим для України шляхом до прориву російської лінії, і офіційні особи характеризують її як таку, що має велике «стратегічне значення», - наголошується в матеріалі «The Washington Post».
 

Теги: #україна #наступ #резерви #зсу

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