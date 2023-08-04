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03:57 04.08.2023

ЗСУ чекають тяжкі бої через посилену оборону російських військ - Пентагон

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ЗСУ чекають тяжкі бої через посилену оборону російських військ - Пентагон


ЗСУ очікують важкі бої, оскільки російським військам вдалося побудувати оборону окупованих територій, заявив під час прес-брифінгу представник Пентагону, генерал Патрік Райдер.
«Не треба плекати ілюзій, що ця боротьба, яку веде Україна, — легка боротьба. Знову ж таки, Росія мала час побудувати оборону на окупованих територіях, а Україна вступає з ними в бій, і це буде важка битва», -  наголосив Райдер.
Він також нагадав, що Міністерство оборони США постійно було на зв'язку з партнерами, щоб надати необхідну військову підтримку Україні у боротьбі з агресором.
«Ми буквально щомісяця після вторгнення зустрічалися з міжнародними союзниками та партнерами, яких понад 50, щоб висвітлити потреби України та терміново надати їм допомогу, допомогу у забезпеченні безпеки», - сказав Райдер.
За його словами, Україна має значний бойовий потенціал, і вона може «використовувати його у будь-який час і в будь-якому місці на свій вибір, щоб захистити свою країну і повернути суверенну територію».
 

Теги: #пентагон #україна #наступ #зсу

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