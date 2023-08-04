У Чорному морі присутні два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 "Калібрів"

У Чорному морі перебувають 2 ракетоносії із загальним залпом ракет до 12 "Калібрів", стратегічна авіація противника не активна, повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров обстановку в ніч на п'ятницю.

"В акваторії Чорного моря присутні 2 ракетоносія з можливістю несення до 12 КРМБ типу "Калібр"", - написав він у Телеграм-каналі.

Він також зазначив, що "стратегічна авіація не активна".

"На аеродромі "Моздок" розміщено 3 борти Ту-22м3, споряджені 3 ракетами Х-22... На аеродромі "Шайківка" розміщено 5 бортів Ту-22м3, споряджені 6 ракетами Х-22", - поінформував Назаров.

Він також додав, що інформація про запуск ударних БПЛА перевіряється. Попередньо невстановлені БПЛА знаходяться в межах Запорізької області.

Крім того, Назаров попередив, що ситуація може змінитися протягом ночі.

