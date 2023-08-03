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22:58 03.08.2023

Країни ООН повинні вжити заходів проти продовольчого шантажу Росії – Блінкен

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Країни ООН повинні вжити заходів проти продовольчого шантажу Росії – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав усі країни, що входять до складу ООН, чинити тиск на Росію, щоб припинити блокування експорту українського зерна із чорноморських портів з метою шантажу, повідомляє "Голос Америки".
"Кожна країна-член ООН має сказати Москві: "Досить!", - заявив Блінкен, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН.
"Досить використовувати Чорне море з метою шантажу. Досить використовувати найбільш уразливі верстви населення світу як важіль тиску. Досить цієї невиправданої: безсовісної війни", – цитує слова Держсекретаря «Голос Америки».
Глава Держдепартаменту також зазначив, що "вийшовши із зернової угоди, Росія експортувала більше зерна і за вищими цінами, ніж будь-коли раніше".
За словами Блінкена, близько 90 країн підтримали комюніке, в якому вони зобов'язуються "вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства як зброя війни та голоду цивільних осіб як тактика ведення війни".
 

Теги: #сша #оон #рф_шантаж #блінкен #зернова_ініціатива

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