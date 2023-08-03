Нардеп пропонує визначити максимальний строк тримання під вартою - не більше ніж чотири роки

Член депутатської фракції "Батьківщина" Сергій Власенко пропонує Верховній Раді законодавчо врегулювати дотримання розумних строків тримання під вартою під час судового провадження.

Відповідний законопроєкт №9551 зареєстровано в парламенті 1 серпня.

Автор законодавчої ініціативи вважає за необхідне передбачити, щоб сукупний строк тримання під вартою під час судового провадження не перевищував 12 місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжких злочинів, 24 місяців - щодо тяжких злочинів і 48 місяців - щодо особливо тяжких злочинів. Такими є пропоновані зміни до частини третьої статті 197 Кримінального процесуального кодексу України.