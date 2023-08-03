Події

20:15 03.08.2023

Нардеп пропонує визначити максимальний строк тримання під вартою - не більше ніж чотири роки

1 хв читати
Нардеп пропонує визначити максимальний строк тримання під вартою - не більше ніж чотири роки

Член депутатської фракції "Батьківщина" Сергій Власенко пропонує Верховній Раді законодавчо врегулювати дотримання розумних строків тримання під вартою під час судового провадження.

Відповідний законопроєкт №9551 зареєстровано в парламенті 1 серпня.

Автор законодавчої ініціативи вважає за необхідне передбачити, щоб сукупний строк тримання під вартою під час судового провадження не перевищував 12 місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжких злочинів, 24 місяців - щодо тяжких злочинів і 48 місяців - щодо особливо тяжких злочинів. Такими є пропоновані зміни до частини третьої статті 197 Кримінального процесуального кодексу України.

Теги: #арешт #термін #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:16 02.08.2023
Американські сенатори внесли проєкт закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі"

Американські сенатори внесли проєкт закону "Про відповідь на кризу енергетичної безпеки в Україні та Європі"

20:13 01.08.2023
Голова НАЗК розраховує на ухвалення закону про відновлення декларування не пізніше вересня і з урахуванням низки застережень

Голова НАЗК розраховує на ухвалення закону про відновлення декларування не пізніше вересня і з урахуванням низки застережень

16:57 28.07.2023
Суд заарештував керівників обласного та районного військкоматів Рівненської області

Суд заарештував керівників обласного та районного військкоматів Рівненської області

16:32 27.07.2023
Суд заарештував майно колишнього військкома Борисова та його сім'ї

Суд заарештував майно колишнього військкома Борисова та його сім'ї

16:06 27.07.2023
Рада має намір відновити декларування для чиновників

Рада має намір відновити декларування для чиновників

11:52 27.07.2023
Антикорупційний комітет Ради підтримав до розгляду в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування

Антикорупційний комітет Ради підтримав до розгляду в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування

11:26 27.07.2023
Стефанчук: У Раді спливає термін подання поправок до законопроєкту про медичний канабіс

Стефанчук: У Раді спливає термін подання поправок до законопроєкту про медичний канабіс

11:01 27.07.2023
У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників

У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників

17:36 26.07.2023
СБУ: 18 депутатів Держдуми РФ засуджено до тюремних термінів заочно

СБУ: 18 депутатів Держдуми РФ засуджено до тюремних термінів заочно

19:33 21.07.2023
Терориста Гіркіна в РФ заарештували на два місяці за "заклики до екстремізму"

Терориста Гіркіна в РФ заарештували на два місяці за "заклики до екстремізму"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба: Щодо виробництва боєприпасів ми внутрішньо вийшли на непогані результати

МВС України: Ідентифіковано понад 232 тисячі воєнних злочинців і зрадників

ВРП звільнила двох суддів Апеляційного суду Києва, які приймали рішення проти учасників Революції гідності

П'ятьом посадовцям ДСНС повідомлено про підозру у зв'язку з аварією гелікоптера у Броварах

Участь у другому парламентському саміті Кримської платформи в Празі підтвердили понад 30 учасників - Стефанчук

ОСТАННЄ

Унаслідок російського обстрілу в Херсоні поранено волонтера з Норвегії

Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю

ЗСУ продовжують наступальні операції на мелітопольському та бердянському напрямках

Російські окупанти двічі обстріляли Нікополь, пошкоджено мережі комунального підприємства

Регулятор грального ринку знову втратив кворум

Окупанти знесли раніше зруйнований ними ТЦ "Амстор" у Маріуполі

Українська авіація за добу завдала по ворогу десять ударів

Російські війська протягом доби атакували Україну 15 "шахедами", здійснили один ракетний і 47 авіаційних ударів

Сирський: Наші війська щодня зривають плани ворога щодо прориву на куп'янському та лиманському напрямках

Нардеп Дубінський вважає незаконними обшуки, проведені в нього ДБР та СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА