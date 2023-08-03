Події

17:36 03.08.2023

Кулеба: снарядів і дронів завжди буде мало

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Кулеба: снарядів і дронів завжди буде мало

Снарядів і дронів до кінця війни ніколи не буде достатньо, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Снаряди і дрони - це буде до кінця війни, "хронічно" їх завжди буде мало. Скільки б їх не було, їх завжди буде мало", - сказав Кулеба в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Глава МЗС зазначив, що на війні два найбільш витратних матеріали - це артилерійський снаряд і дрони.

"Тому ніколи не буде достатньо. Не кажу, що буде мало, але їх завжди буде "чим більше, тим краще", - наголосив міністр.

Теги: #снаряди #дрони

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