Кулеба: снарядів і дронів завжди буде мало

Снарядів і дронів до кінця війни ніколи не буде достатньо, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Снаряди і дрони - це буде до кінця війни, "хронічно" їх завжди буде мало. Скільки б їх не було, їх завжди буде мало", - сказав Кулеба в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Глава МЗС зазначив, що на війні два найбільш витратних матеріали - це артилерійський снаряд і дрони.

"Тому ніколи не буде достатньо. Не кажу, що буде мало, але їх завжди буде "чим більше, тим краще", - наголосив міністр.