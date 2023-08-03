Мер Червонограда: Ми розробили правила надання житла переселенцям відповідно до рівня доходу

Влада Червонограда (Львівська область) від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розробила правила надання житла внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у місцях спільного проживання відповідно до рівня їхнього доходу та майнового стану, повідомив міський голова Андрій Залівський.

"Ми розробили правила, згідно з якими, якщо людина має майновий стан вищий за певний рівень, то вона не може потрапити в місця спільного проживання. Якщо у внутрішньо переміщеної особи низький дохід або ми маємо справу з багатодітною сім'єю, з літніми людьми, то за їхнім бажанням поселяли в прихистки", - сказав Залівський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що торік у Червоноградській громаді налічувалося приблизно 14 тисяч осіб, офіційно зареєстрованих як ВПО, з яких постійно проживає від 5 до 7 тисяч. Наразі ж, за словами Залівського, у Червонограді вдається приймати невелику кількість людей, бо житловий фонд уже зайнятий.

Водночас мер міста повідомив і про плани на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.

"Ми подали в обласну адміністрацію запит на отримання двох земельних ділянок, де потенційно може бути побудовано житло. У нас також є приміщення гуртожитку - дев'ятиповерхова будівля. Наразі шукаємо кошти для того, щоб розмістити там безліч людей. Експерти кажуть, що для того, щоб переобладнати цей гуртожиток, потрібно $3 млн. Цим проєктом цікавилися два фонди, однак насамперед вимагають - будівля має бути в комунальній власності. Поки що її нам ще не передали", - пояснив він.

Інтерв'ю міського голови Червонограда Андрія Залівського підготовлено в рамках спільного спецпроєкту інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" та Фонду Східна Європа "Досвід громад", започаткованого за підтримки програми "Стійкість", яку виконує Фонд Східна Європа у консорціумі громадських організацій на чолі з ERIM (Франція) і коштом Європейського Союзу.

Мета спецпроєкту "Досвід громад" - показати досвід українських громад з адаптації та інтеграції вимушено переміщених осіб для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Детальніше про ефективну взаємодію з ВПО можна дізнатися в безкоштовному онлайн-курсі "Адаптація та інтеграція ВПО: досвід та можливості" на освітній платформі "Зрозуміло!".