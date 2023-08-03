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02:44 03.08.2023

Лубинець закликав світову спільноту відреагувати на обстріли РФ портів та зерносховищ

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Лубинець закликав світову спільноту відреагувати на обстріли РФ портів та зерносховищ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець закликав світову спільноту відреагувати на посилення обстрілів російських окупантів українськими портами та зерносховищами після заяви РФ 17 липня про вихід з Чорноморської зернової ініціативи. 

"Закликаю світову спільноту звернути увагу на черговий злочин Росії та сприяти поновленню експорту зерна на світовий ринок", - написав він у фейсбуці.

Він зазначив, що український урожай знищується вогнем просто на полях під час артобстрілів російських загарбників. Зокрема, російські війська обстрілюють поля у Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській областях. Після пожеж залишається лише випалена земля.

За його словами, через постійні обстріли гасити такі пожежі складно, а на окупованих територіях росіяни навмисно не дозволяють це робити.

"За даними NASA Harvest, близько 22% усієї української сільгоспземлі зараз окуповані росіянами. Тільки в Херсонській області вже вигоріло сотні гектарів пшениці, ячменю та інших зернових культур. А знищення хліба – один із найтяжчих злочинів у воєнний час. Також окупанти знищують сільськогосподарську техніку , склади та крадуть український урожай, загрожуючи глобальній продовольчій безпеці", - зазначив омбудсмен. 

Теги: #зерно #україна #світ #заклик #лубинець

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