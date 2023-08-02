Події

23:27 02.08.2023

Бомбардувальники Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі "Енгельс"

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Російські бомбардувальники Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі "Енгельс", повідомляють у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

"За підтвердженою інформацією, станом на 22.45 всі борти Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі базування стратегічної авіації "Енгельс" (Саратівська область)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше чотири ворожі бомбардувальники Ту-95мс вилетіли з Мурманської обл. та летять у район Каспійського моря, час виходу літаків на межу пуску ракет близько 22:30. 

Теги: #рф #посадка #україна #бомбардувальники

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