Російські бомбардувальники Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі "Енгельс", повідомляють у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

"За підтвердженою інформацією, станом на 22.45 всі борти Ту-95мс здійснили посадку на аеродромі базування стратегічної авіації "Енгельс" (Саратівська область)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше чотири ворожі бомбардувальники Ту-95мс вилетіли з Мурманської обл. та летять у район Каспійського моря, час виходу літаків на межу пуску ракет близько 22:30.