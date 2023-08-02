Конференція послів України вперше проходить у Закарпатському регіоні

У Закарпатському регіоні проводиться щорічна конференція керівників українських зарубіжних дипломатичних установ, вперше захід проходить у регіоні, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ще до війни була ініціатива, і моя велика дипломатична мрія запровадити дипломатію в українські регіони. Ми та гостей іноземних возили постійно, а зараз вперше конференція українських послів відбувається саме в українському регіоні. Тобто, не в центрі, не у Києві основні заходи проходять , а тут. Це була ініціатива президента України, конкретно приїхати сюди, до Ужгорода. І ми дуже раді. Прекрасний регіон", - сказав Кулеба під час спілкування з журналістами.

Міністр привітав цю "історичну подію", і зазначив, що після конференції "посли роз'їдуться своїми країнами та міжнародними організаціями" і просуватимуть національні інтереси України, виконуючи доручення президента.