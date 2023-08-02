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22:36 02.08.2023

Зеленська закликала українських послів використовувати кожну нагоду, розповідаючи про Україну

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Зеленська закликала українських послів використовувати кожну нагоду, розповідаючи про Україну

Дружина президента України Олена Зеленська в ході участі у конференції послів на Закарпатті закликала українських послів використовувати кожну нагоду, розповідаючи про Україну, оскільки "все це необхідно для порятунку життів", повідомляє прес-служба глави держави.

"Попереду у нас не менш важливі завдання та проекти. Я закликаю всіх вас діяти, використовувати кожну можливість розповідати про Україну та фонд зокрема. Все це врятує життя. Багато життів. І підвищить якість цього життя, життєстійкість українців. Ту ж ментальну витривалість, яка так необхідна для перемоги і про яку говоритимемо на Саміті", – цитує прес-служба слова першої леді.

Зеленська наголосила також на важливості взаємодії посольств України та фонду її імені, який з моменту заснування сфокусований на трьох важливих напрямках. Зокрема, гуманітарній допомозі, освіті та охороні здоров'я. За допомогою представництв України фонд залучає кошти іноземних меценатів.

Зеленська подякувала послам за співпрацю, зокрема, у підготовці третього саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться в Україні у вересні, і, за її словами, буде присвячений ментальному здоров'ю.

"Ми можемо стати і прикладом відновлення насамперед ментального. Бо лише з життєстійким суспільством можливе майбутнє взагалі", – зазначила вона.

За її словами, йдеться про весь світ, який переживає багато випробувань, які визначають майбутнє людства. Зокрема відновлення після пандемії, природні катаклізми (землетруси в Туреччині та Сирії), стрімкі кліматичні зміни.

"У криз немає кордонів... Україна сьогодні стала прикладом багато в чому. Насамперед, звичайно, у захисті людяності та демократії", - сказала перша леді.

Вона також наголосила і на проектах культурної дипломатії, які реалізуються у співпраці з дипмісіями України в різних державах.

"Ми відкрили вже 67 українських аудіогідів у провідних музеях та пам'ятках 42 країн світу, і українізація пам'яток триває. Тут хочу відзначити роботу посольства України в Нідерландах. Після тривалих переговорів досягнуто домовленості з Музеєм Ван Гога в Амстердамі. Його знаменитим соняшникам личитиме українська, тому що для нашої країни це теж символічний образ", - сказала вона.

Теги: #україна #закарпаття #конференція #зеленська

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