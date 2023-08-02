Події

21:15 02.08.2023

Чотири ворожі бомбардувальники Ту-95мс вилетіли з Мурманської області, летять у район Каспію

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Чотири ворожі бомбардувальники Ту-95мс вилетіли з Мурманської області, летять у район Каспію

Чотири ворожі бомбардувальники Ту-95мс вилетіли з Мурманської обл. та летять у район Каспійського моря, час виходу літаків за межу пуску ракет близько 22:30, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"4 стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, які здійснили виліт з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно в район Каспійського моря", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Повідомляється, що орієнтовний час виходу літаків на межу запуску крилатих ракет 22.30.

Повітряні сили поінформують додатково про можливу ракетну загрозу та пуски крилатих ракет, але при цьому закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

 

 

 

Теги: #рф #виліт #бомбардувальники

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