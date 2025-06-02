Інтерфакс-Україна
Події
13:39 02.06.2025

Не менше 7 бомбардувальників були знищені лише на аеродромі "Бєлая" в РФ в неділю

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Принаймні чотири бомбардувальники Ту-22М3 та три Ту-95МС були знищені та один Ту-95МС пошкоджений на військовій базі дальньої авіації "Бєлая" в Іркутській області РФ внаслідок спецоперації "Павутина" Служби безпеки України в неділю, свідчать супутникові знімки, опубліковані в соцмережі Х GEOINT-консультантом Крісом Біґґерсом (США).

"Сьогодні, як повідомляється, українська розвідка запустила 117 ударних безпілотників з вантажівок, розміщених поблизу російських авіабаз. Я доручив збір даних сьогодні вранці… Який чудовий успіх у добре виконаній операції", - прокоментував Біґґерс опубліковані знімки.

Як повідомлялося, внаслідок спецоперації "Павутина" був знищений 41 літак стратегічної авіації РФ на чотирьох аеродромах.

 

Теги: #бомбардувальники #аеродром #знищення #бєлая #спецоперація_павутина

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