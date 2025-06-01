Інтерфакс-Україна
Події
19:55 01.06.2025

СБУ офіційно підтвердила удари по російських бомбардувальниках на аеродромах у Сибіру

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СБУ офіційно підтвердила удари по російських бомбардувальниках на аеродромах у Сибіру

Служба безпеки України офіційно підтвердила удари по російських бомбардувальниках на аеродромах у Сибіру, повідомляє пресцентр спецслужби.

"Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування рф. Про деталі спецоперації Служби безпеки розповімо трохи згодом", - зазначили у Facebook.

За даними СБУ, орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога складає $7 млрд. США, що була вражена в неділю в результаті спецоперації "Павутина".

Як повідомлялося, спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора роки, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у спецслужбі. Ця операція була надскладною з логістичного погляду.

Теги: #бомбардувальники #сбу #рф

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