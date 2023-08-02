Події

20:48 02.08.2023

Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

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Зеленський: Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що "Закарпаття буде одним із драйверів економічного та соціального зростання".

Про це він написав у телеграм-каналі за підсумками координаційної наради з безпеки та соціальної ситуації на Закарпатті, що відбулася у середу в Ужгороді.

"Стратегічні для регіону питання кордону. Релокація бізнесу та створення нових робочих місць у різних громадах області – це важливий напрям роботи. Потужності для реабілітації наших воїнів – правильні проекти. Багато ініціатив щодо розвитку економіки Закарпаття – тих можливостей, які десятиліттями не використовувались", - наголосив глава Української держави.

"Закарпаття буде одним із драйверів економічного й соціального зростання. Дякую всім на Закарпатті, хто працює на благо України й допомагає наближати нашу перемогу!", - написав Зеленський.

 

 

 

Теги: #закарпаття #нарада #зеленський

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