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16:02 02.08.2023

У Міносвіти розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни "Захист України"

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У Міносвіти розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни "Захист України"

У Міністерстві освіти і науки розпочали роботу над оновленням шкільної дисципліни "Захист України".

"Більше практики, актуальних знань, навичок і життєво необхідних умінь. Саме на це спрямоване оновлення практичної складової шкільної дисципліни "Захист України", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що з вересня Міносвіти планує запустити пілот проєкту оновленої дисципліни "Захист України", і його апробація відбуватиметься у школах різних регіонів України, а далі на основі відгуків вчителів та учнів, які беруть участь у пілотному проєкті, програму дисципліни буде фіналізовано.

"Щоб пілот проєкту відбувся успішно, МОН організує курс для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи з симуляторами FPV-дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму, — ці навички необхідні в повсякденному житті", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповідають, що найближчим часом робочі групи запрошених експертів почнуть працювати над пропозиціями щодо оновлення практичної складової дисципліни.

Зокрема, вони актуалізують програму та збільшать кількість практичних занять, додадуть підготовку до оволодіння базовими технологіями, якими користуються захисники та захисниці.

"Практична складова дисципліни "Захист України" стосуватиметься вмінь, необхідних для життя в реаліях сьогодення, і це не лише про потреби оборони. Навики домедичної допомоги та орієнтування на місцевості стануть в пригоді в походах, подорожах чи кризових ситуаціях. Знання з мінної безпеки допоможуть зберегти життя і здоров'я, правильно поводитися у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Навички керування БПЛА — конкурента перевага, їх використовують відеографи, геодезисти, археологи та ще безліч спеціалістів у професійній діяльності", - наголосили у відомстві.

Теги: #міносвіти

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