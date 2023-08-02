На Одещині затримали військового бухгалтера, який привласнив 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ в Одеській області, яку організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини.

"За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону та взагалі не проходять службу у Збройних силах України. Встановлено, що "завдяки схемі" фігурант придбав авто преміумкласу. При цьому загалом посадовець розікрав більше ніж 10 млн бюджетних гривень", - повідомляє пресслужба СБУ.

Для реалізації оборудки бухгалтер вносив недостовірну інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини. Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону. Потім фальсифіковані відомості подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати та премії для військовослужбовців і працівників військової частини.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання бухгалтера виявлено автомобіль Audi Q7, цінні гаджети та побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші. Також виявлено майже 2,5 млн привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав кошти в борг.

Крім того, у фігуранта виявлено бойову гранату РГО, яку направлено на експертизу.

На підставі зібраних доказів військовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі понад 2,6 млн грн. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення.