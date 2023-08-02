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07:56 02.08.2023

Сили оборони за добу знищили 540 окупантів

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Сили оборони за добу знищили 540 окупантів

Українські війська за добу знищили 540 окупантів, 27 артсистем, 15 БПЛА, 8 бронемашин та 25 од. автомобільної техніки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України у середу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали особового складу - близько 247230 (+540) осіб ліквідовано, танків - 4217 (+1) од, бойових броньованих машин ‒ 8213 (+8) од, артилерійських систем – 4866 (+27) од, РСЗВ – 700 (+1) од, засоби ППО – 463 (+1) од, літаків – 315 (+0) од, гелікоптерів – 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4042 (+15), крилаті ракети - 1347 (+0), кораблі / катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7349 (+25) од, спеціальна техніка - 718 (+0)", - сказано у зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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