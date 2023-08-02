Події

07:44 02.08.2023

За ніч окупанти тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області

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За ніч окупанти тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області

Протягом ночі країна-агресор тричі обстріляла Нікопольський район із важкої артилерії, обійшлося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Зазначається, що росіяни випустили близько півтора десятка снарядів. Ворожого вогню зазнали Нікополь і Покровська громада.

За даними голови ОВА, обійшлося без жертв і постраждалих.

"Наразі встановлюються наслідки ворожих атак. На решті території області було спокійно", - підсумував Лисак.

 

 

 

Теги: #рф #обстріли #дніпропетровська

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