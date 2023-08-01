Події

23:15 01.08.2023

Нардеп Холодов пояснив причину складання мандату

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Народний депутат Андрій Холодов (фракція "Слуга народу") назвав необхідність займатися лікуванням дружини та дитини причиною свого рішення скласти повноваження.
"Надалі я не можу поєднувати обов'язки глави сім'ї, займатися лікуванням дружини, дитини і одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради. Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України", - наголошується в заяві Холодова, фотокопію якої оприлюднила речник фракції Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі у вівторок.
Як повідомлялося, 31 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук поінформував про те, що до парламенту надійшла заява Холодова про складання повноважень народного депутата України, яку буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні ВР. Пізніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк виключила Холодова із політичної сили.
Холодов виїхав з України на початку 2023 року і не повертався навіть на засідання парламенту. За даними електронних протоколів на сайті Верховної Ради, протягом півроку він не відвідував засідання та не брав участі у голосуваннях.
За даними проекту "Схеми" видання "Радіо Свобода", наразі нардеп перебуває з родиною на Кіпрі, де у них – маєток та бізнес. За даними медіа, щонайменше у червні та липні 2022 року, а також – у травні та липні 2023-го Холодов перебував на цьому острові. Загалом з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року він виїжджав із України 12 разів.
У 2019 році Холодов був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії "Слуга народу" (22-й номер у списку як безпартійний). Він є членом однойменної фракції у парламенті, а також заступником голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

 

 

 
Теги: #причина #україна #нардеп #повноваження #холодов #складання

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