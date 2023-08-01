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20:37 01.08.2023

Шмигаль обговорив із послами G7 та ЄС ключові питання відновлення та реформування України

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Шмигаль обговорив із послами G7 та ЄС ключові питання відновлення та реформування України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 1 серпня, провів зустріч із послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, присвячену ключовим темам і реформам, спрямованим на зміцнення України.

"Відновлення. Розраховуємо на подальшу допомогу у реалізації пріоритетів fast recovery: відновленні житла, енергетики, критичної та соціальної інфраструктури, гуманітарному розмінуванні та підтримці бізнесу. Конфіскація заморожених російських активів. В українському фонді ліквідації наслідків маємо 62 млрд грн, половина з них - вилучені російські кошти. Ми закликаємо наших партнерів так само ухвалити необхідні рішення, які спрямують заморожені в країнах G7 активи Росії на відновлення України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за підсумками зустрічі.

Обговорювали також питання підготовки до опалювального сезону. Шмигаль зазначив, що Україна продовжує відновлення і посилення захисту енергетичних об'єктів і подякував партнерам за значну допомогу минулої зими.

Крім того, обговорювали подальшу долю "зернової ініціативи" і ситуацію, що склалася навколо ЗАЕС.

"Зернова ініціатива. росія, вийшовши з домовленостей, поставила під загрозу голоду мільйони людей у світі. Розраховуємо на солідарність партнерів у питанні експорту українського зерна через західний кордон", - наголосив Шмигаль.

Що стосується ЗАЕС, ситуація залишається напруженою, зазначив прем'єр, і закликав партнерів продовжувати тиск на РФ.

"ЗАЕС. Ситуація навколо станції залишається напруженою. Маємо продовжувати тиск на Росію, щоб вона покинула об'єкт. Закликаємо запровадити санкції проти атомної галузі рф", - наголосив він.

Прем'єр-міністр також подякував партнерам за підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського, і за готовність продовжувати допомагати Україні до перемоги над агресором.

 

 

 

Теги: #зустріч #посли #шмигаль

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