Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

Українські війська за добу знищили 500 окупантів, 5 танків, 17 бронемашин, 23 артсистеми, 2 засоби ППО, 10 БПЛА, 35 од. автомобільної та спецтехніки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали: особового складу 246690 (+500) осіб ліквідовано, танків - 4216 (+5) од., бойових броньованих машин ‒ 8205 (+17) од, артилерійських систем – 4839 (+23) од, РСЗВ – 699 (+0) од., засоби ППО ‒ 462 (+2) од., літаків – 315 (+0) од., гелікоптерів – 311 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10), крилаті ракети - 1347 (+0), кораблі / катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7324 (+32) од, спеціальна техніка - 718 (+3)", - зазначається в зведенні.

Дані уточнюються.