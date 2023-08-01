Події

08:01 01.08.2023

Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

1 хв читати
Сили оборони за добу знищили 500 окупантів

Українські війська за добу знищили 500 окупантів, 5 танків, 17 бронемашин, 23 артсистеми, 2 засоби ППО, 10 БПЛА, 35 од. автомобільної та спецтехніки, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.23 орієнтовно склали: особового складу 246690 (+500) осіб ліквідовано, танків - 4216 (+5) од., бойових броньованих машин  ‒ 8205 (+17) од, артилерійських систем – 4839 (+23) од, РСЗВ – 699 (+0) од., засоби ППО ‒ 462 (+2) од., літаків – 315 (+0) од., гелікоптерів – 311 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4027 (+10), крилаті ракети - 1347 (+0), кораблі / катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7324 (+32) од, спеціальна техніка - 718 (+3)", - зазначається в зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 01.08.2023
Сили оборони знищили систему залпового вогню "Солнцепьок" та п’ять артилерійських систем противника

Сили оборони знищили систему залпового вогню "Солнцепьок" та п’ять артилерійських систем противника

07:11 01.08.2023
Сили оборони просуваються на двох напрямках, на фронті було понад 40 бойових зіткнень

Сили оборони просуваються на двох напрямках, на фронті було понад 40 бойових зіткнень

06:58 01.08.2023
Окупанти за минулу добу здійснили дев’ять ракетних і 57 авіаційних ударів

Окупанти за минулу добу здійснили дев’ять ракетних і 57 авіаційних ударів

19:42 31.07.2023
Російські війська розміщують особовий склад на цивільних об'єктах окупованих територій України

Російські війська розміщують особовий склад на цивільних об'єктах окупованих територій України

19:34 31.07.2023
Сили оборони України продовжують наступальні операції на мелітопольському та бердянському напрямках

Сили оборони України продовжують наступальні операції на мелітопольському та бердянському напрямках

19:24 31.07.2023
Росіяни за добу завдали 9 ракетних і 39 авіаційних ударів

Росіяни за добу завдали 9 ракетних і 39 авіаційних ударів

08:21 31.07.2023
Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів

07:07 31.07.2023
Окупанти підключають місцевий зв'язок та інтернет у Луганській області до російських операторів

Окупанти підключають місцевий зв'язок та інтернет у Луганській області до російських операторів

19:37 30.07.2023
За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень на фронті

За добу відбулося понад 20 бойових зіткнень на фронті

19:22 30.07.2023
Росіяни зазнають великих втрат на тлі успішного контрнаступу ЗС України в Луганській області

Росіяни зазнають великих втрат на тлі успішного контрнаступу ЗС України в Луганській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

Ворожі дрони вдарили по густонаселених районах у центрі Харкова, зруйновано 2 поверхи гуртожитку

Санкційний тиск на Росію має бути суттєво збільшено

Ракети, що зруйнували будинки у Кривому Розі, були випущені з району Джанкоя

ОСТАННЄ

У Харкові в результаті нічної атаки дронів пошкоджено гуртожиток і спорткомплекс, постраждав мирний житель

Зеленський провів нараду щодо наслідків ворожих атак Харкова, а також стосовно ситуації на фронті

Ювенальні прокурори: 499 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

У результаті обстрілів у Херсонській області четверо людей загинули, 18 - отримали поранення, серед них - дитина

Російські диверсанти вночі намагалися перетнути кордон у Чернігівській області

У Кривому Розі вже понад 80 постраждалих у результаті ворожого удару, серед них семеро дітей

ЗС України просуваються на трьох напрямках, найближчими днями можуть звільнити селище Урожайне Донецької області

США наполягають, щоб Росія повернула насильно вивезених дітей

США не заохочують атаки по російській території

1 серпня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА