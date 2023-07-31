Пошуково-рятувальну операцію в Кривому Розі завершено, загинули шестеро осіб

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про завершення пошуково-рятувальної операції в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, де російські окупанти в понеділок уранці завдали ракетного удару по навчальному закладу та багатоповерховому житловому будинку.

"Пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена. Внаслідок російського обстрілу шестеро людей загинуло та 75 поранено. Врятовано трьох осіб, серед яких 10-річна дитина. До поліції надійшло 177 заяв від потерпілих. Психологи ДСНС на місцях влучань надали допомогу близько 100 містянам", - написав Клименко в телеграмі.

Як повідомлялося, 1 серпня у Кривому Розі оголошено день жалоби.