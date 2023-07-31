Події

17:19 31.07.2023

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 73, 1 серпня оголошено днем жалоби - Вілкул

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Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 73, 1 серпня оголошено днем жалоби - Вілкул

У Кривому Розі у вівторок, 1 серпня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки, кількість постраждалих зросла до 73, повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Завтра у Кривому Розі оголошено день жалоби. Інформація зараз: поранених 73, у тому числі 8 дітей. У лікарнях у стаціонарі – 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані. Загиблих вже, на жаль, п'ятеро, у тому числі дівчинка 10 років", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомив Вілкул, "сьогодні штаби з надання допомоги працюють до темряви, завтра – з 08:30 ранку. За розселенням звернулося лише п'ятеро осіб, яким уже надано допомогу.

Рятувальна операція триває, продовжуємо розбирати завали".

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і житловий будинок. Раніше було відомо про п'ятьох загиблих і 64 постраждалих. Серед загиблих - 10-річна дитина.

 

Теги: #траур #кривий_ріг #вілкул

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