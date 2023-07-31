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16:56 31.07.2023

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

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Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64

Кількість загиблих унаслідок ранкового обстрілу Кривого Рогу зросла до п'яти, постраждалих - до 64, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"П'ятеро загиблих, серед яких дитина. Вже відомо про 64 постраждалих. З них – двоє хлопчиків та троє дівчат. Від 4 до 17 років", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок.

За його даними, більшість поранених "лікуватимуться вдома. Та понад 20 залишаються в лікарнях".

Як повідомлялося, внаслідок російського обстрілу вранці в понеділок у Кривому Розі дві ракети влучили в навчальний заклад і житловий будинок. Раніше було відомо про чотирьох загиблих і 53 постраждалих. Серед загиблих - 10-річна дитина.

 

Теги: #жертви #кривий_ріг #обстріли

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