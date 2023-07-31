Окупанти обстріляли гімназію в Білозерці, постраждалих немає - Херсонська ОВА

Окупанти обстріляли гімназію в Білозерці Херсонської області, унаслідок цього в закладі пошкоджено стіну та вибито вікна, загиблих і постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російські окупанти атакували гімназію в Білозерці. Через обстріл в освітньому закладі пошкоджено стіну та вибито вікна. Також постраждали навколишні житлові будинки та господарські споруди. Поранених і загиблих серед цивільного населення немає", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.