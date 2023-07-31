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14:00 31.07.2023

Окупанти обстріляли гімназію в Білозерці, постраждалих немає - Херсонська ОВА

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Окупанти обстріляли гімназію в Білозерці, постраждалих немає - Херсонська ОВА

Окупанти обстріляли гімназію в Білозерці Херсонської області, унаслідок цього в закладі пошкоджено стіну та вибито вікна, загиблих і постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російські окупанти атакували гімназію в Білозерці. Через обстріл в освітньому закладі пошкоджено стіну та вибито вікна. Також постраждали навколишні житлові будинки та господарські споруди. Поранених і загиблих серед цивільного населення немає", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

 

Теги: #херсонська_область

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