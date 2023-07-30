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19:51 30.07.2023

Єрмак: Наступна зустріч із обговорення української Формули миру незабаром відбудеться в Саудівській Аравії

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Єрмак: Наступна зустріч із обговорення української Формули миру незабаром відбудеться в Саудівській Аравії

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України щодо відновлення миру незабаром відбудеться в Саудівській Аравії, повідомляє пресслужба глави держави.

"Першу таку зустріч ми організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме саудівське місто", - цитує пресслужба слова Єрмака, сказані під час засідання конгресу місцевих і регіональних влад в Івано-Франківську.

Єрмак зазначив, що Україна вдячна обом королівствам за лідерство і рішучу підтримку українських ініціатив.

Як також зазначає Єрмак, Україна прагне залучити якомога ширше коло країн, які поважають міжнародне право та Статут ООН.

"Президент Зеленський наголосив, що наш вибір - це об'єднання світу навколо України. Свідчення цього вибору наочні: ми залучаємо країни і Заходу, і Сходу, і Півночі, і Півдня", - сказав він.

 

 

 

Теги: #зустріч #саудівська_аравія #нацбезпека

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