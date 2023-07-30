На початку тижня погода в Україні буде дощовою - Укргідрометцентр

У понеділок, 31 липня по всій Україні, крім південно-східної частини, вночі місцями невеликі дощі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів 17-22°, вдень 22-27°, у південній частині та східних областях до 30°.

У Києві в понеділок очікується вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 31 липня найвища температура вдень була 34,7° у 2005 р., найнижча вночі 9,9° у 1922 р.

В Україні у вівторок, 1 серпня, прогнозуються короткочасні дощі, грози, у південно-східних, вдень, а також у більшості західних і північних областей без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура в південній та східній частинах вночі 18-23°, вдень 28-33°; на решті територій вночі 14-19°, вдень 25-30°, у західних областях 22-27°.

У Києві у вівторок вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 24-26°.