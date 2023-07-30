Події

07:19 30.07.2023

На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошено чиновників із 30 країн

2 хв читати
На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошено чиновників із 30 країн

Саудівська Аравія має намір провести переговори з відновлення миру в Україні, в яких візьмуть участь високопосадовці з близько 30 великих країн, що розвиваються, на початку серпня в Джидді, повідомляє в суботу The Wall Street Journal (WSJ).

"За словами дипломатів, залучених до обговорення, на зустріч, яка відбудеться в Джидді 5 і 6 серпня, прибудуть високопоставлені офіційні особи приблизно з 30 країн", - повідомляє газета.

Наголошується, що Росія не отримала запрошення на цю зустріч.

Як очікується, у переговорах візьмуть участь представники західних країн, України та ключових країн, що розвиваються, зокрема Індії та Бразилії. Західні та українські офіційні особи сподіваються, що переговори приведуть до мирного саміту пізніше цього року.

Серед тих, хто вже підтвердив свою участь - Велика Британія, ПАР, Польща та країни ЄС.

Також, обізнане із ситуацією джерело заявило, що в Джидді буде присутній радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За інформацією видання, західні офіційні особи обрали Саудівську Аравію для проведення переговорів частково в надії на те, що вона зможе спонукати Китай взяти в них участь.

Як повідомлялося, 27 липня президент Володимир Зеленський сказав "була вже зустріч у Копенгагені, зараз у Саудівській Аравії планується друга зустріч. Я радий, що там буде Бразилія. Потім ми вийдемо на саміт Формули миру".

Наприкінці червня в Копенгагені відбулася зустріч радників з національної безпеки та політичних радників лідерів більш ніж 10 країн, присвячена підготовці "Саміту миру".

 

 

 

Теги: #переговори #саудівська_аравія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:42 30.07.2023
На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошені чиновники з 30 країн – WSJ

На майбутню зустріч у Саудівській Аравії, присвячену відновленню миру в Україні, запрошені чиновники з 30 країн – WSJ

04:08 29.07.2023
В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

В ООН заявляють, що не обговорювали з Росією поставок безкоштовного зерна

07:57 26.07.2023
Ситуація з ексморпіхом США Тревором Рідом не повинна перешкоджати звільненню інших американців

Ситуація з ексморпіхом США Тревором Рідом не повинна перешкоджати звільненню інших американців

21:30 24.07.2023
Україна повністю готова до переговорів про членство в ЄС

Україна повністю готова до переговорів про членство в ЄС

19:05 19.07.2023
Зеленський провів зустріч у Києві з керівництвом USAID

Зеленський провів зустріч у Києві з керівництвом USAID

20:06 15.07.2023
Україна проводить переговори з партнерами щодо створення судового механізму з притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ

Україна проводить переговори з партнерами щодо створення судового механізму з притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ

07:57 11.07.2023
Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

Гарантії безпеки для України не повинні розглядатися як альтернатива членству в НАТО - Кулеба

14:14 08.07.2023
Київ не виключає, що "таємні переговори" ексчиновників США з росіянами пов'язані з позицією Вашингтона щодо запрошення України до НАТО

Київ не виключає, що "таємні переговори" ексчиновників США з росіянами пов'язані з позицією Вашингтона щодо запрошення України до НАТО

06:25 07.07.2023
У Держдепі заявили, що США не вели таємних переговорів із РФ

У Держдепі заявили, що США не вели таємних переговорів із РФ

01:54 07.07.2023
Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

Чехія намагатиметься розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця 2023 року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Попередньо відомо про одну загиблу та п'ятеро поранених внаслідок ракетної атаки по навчальному закладу в Сумах – МВС

Росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах

ЗС України підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту

У Запоріжжі двоє людей загинули, ще одну поранено внаслідок ракетного удару РФ

ЗАЕС проігнорувала вимоги ДІЯРУ до її експлуатації та заклики МАГАТЕ щодо пошуку варіантів для їх дотримання

ОСТАННЄ

ВМС США і Південної Кореї провели протичовнові навчання

Американська ракета Electron у неділю стартує на орбіту із супутником ДЗЗ

За минулу добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу ворога

За минулу добу ворог завдав вісім ракетних і 33 авіаудари

30 липня: Яке сьогодні свято

Зараз є певне загострення у шантажі з боку РФ – Галущенко про ситуацію на ЗАЕС

Попередньо відомо про одну загиблу та п'ятеро поранених внаслідок ракетної атаки по навчальному закладу в Сумах – МВС

Внаслідок обстрілів Сумської області пошкоджено три приватні будинки - ОВА

Гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні заявив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати"

Росіяни завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА