30 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 522 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 522 RUSSIAN AGRESSION

30 липня відзначають Всесвітній день вишивки, Міжнародний день дружби, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

В Україні - День працівників торгівлі.

Православна церква вшановує пам'ять Маргарити Антиохійської та Лазаря Галісійського.

Католицька церква - День Святого Петра Хризолога, Учителя Церкви.

День працівників торгівлі

В Україні працівники торгівлі відзначають своє професійне свято в останню неділю липня. Встановлено Указом Президента країни № 427/95 від 5 червня 1995 року.

Раніше працівники торгівлі відзначали своє професійне свято разом із працівниками сфери побутового обслуговування та працівниками ЖКГ. Свято так і називалося - День працівників торгівлі, побутового обслуговування населення та житлово-комунального господарства.

Цього дня:

1900 - У Британії заборонено дитячу працю в шахтах;

1920 - Створено Українську Військову Організацію під керівництвом Євгена Коновальця;

1956 - На американських доларах з'явилося гасло "In God We Trust";

1974 - Квебек оголосив французьку мову єдиною офіційною;

1984 - На телеканалі NBC розпочався показ серіалу "Санта-Барбара";

2016 - Американський парашутист Люк Айкінс успішно здійснив перший в історії стрибок із висоти 7600 м без парашута.

Церковне свято

Цього дня вшановують двох святих - Маргариту Антиохійську (свята Марина) і Лазаря Галісійського. Чи жила свята Маргарита насправді, досі невідомо. За переказами, вона народилася в Антиохії і була донькою язичницького жерця Едессія. Коли дівчина прийняла християнство, батько вигнав її з дому. Маргарита пішла пасти худобу. Одного разу її побачив римський префект Олімврій і, зачарований її красою, запропонував їй шлюб - але лише за умови, що вона зречеться Христа. Дівчина відмовилася, і розгніваний префект наказав її катувати, а пізніше - стратити.

У католицькій церкві Маргарита належить до 14 святих помічників (так називали 14 стародавніх святих, які за різних обставин допомагали людям); говорили, що вона являлася Жанні д`Арк. Православна церква вшановує Маргариту Антиохійську під ім'ям святої Марини. Особливою любов'ю вона користується в Греції, де на її честь побудовано велику кількість храмів.

Інший святий, якого поминають нарівні зі святою Мариною, - преподобний Лазар Галісійський. Він народився в Магнезії, у дорослому віці прийняв постриг у монастирі Святого Сави. Пізніше Лазар оселився на горі Галісія неподалік від Ефеса. Навколо подвижника незабаром виникла чернеча громада й утворився монастир.

Іменини: Вероніка, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина.