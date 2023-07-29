У Запоріжжі двоє людей загинули, ще одну поранено внаслідок ракетного удару РФ

РФ здійснила ракетний удар по Запоріжжю в суботу, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На жаль, загинули чоловік і жінка. Ще одна жінка отримала поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Вибуховою хвилею вибито вікна в багатоповерхівках, пошкоджено будівлю освітнього закладу та супермаркету, поінформував Куртєв.

"На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та служби", - повідомив він.