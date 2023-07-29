Зеленський у річницю російського теракту в Оленівці: нехай усі відповідальні за цей терор знають, що справедливість перемагає

Вбивство українських військовополонених в Оленівці Донецької області було одним із найпідліших злочинів РФ, заявив президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії.

"Сьогодні - річниця Оленівки, одного з найпідліших і найжорстокіших злочинів Росії. Умисне, прораховане вбивство полонених азовців. Нехай кожна втрата Росії буде розплатою за її зло, і нехай кожен окупант, кожен російський убивця, всі відповідальні за цей терор проти України та українців знають - поки ще живі, - що справедливість перемагає. Україна переможе!" - заявив Зеленський у суботу в традиційному щоденному зверненні.

Як повідомлялося, 28 липня 2022 року збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де тримали українських військовополонених. За даними Офісу генерального прокурора, унаслідок вибуху загинуло близько 40 українських військових і 130 дістали поранення.