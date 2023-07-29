На Донеччині Зеленський відвідав підрозділи ІПСО та Руху опору ССО

Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) і Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, повідомила пресслужба глави держави.

"Командири тактичних груп ІПСО розповіли про свою діяльність із застосуванням передових інформаційних технологій, успішні інформаційно-психологічні кампанії та акції", - йдеться в повідомленні.

Главі держави продемонстрували можливості засобів розвідки, перехоплень і спеціальних акустичних засобів для введення ворога в оману.

"Начальник групи Руху опору поінформував президента про роботу агентурних мереж на окупованих територіях, проведення спеціальних заходів із пошкодження логістики та виявлення скупчень живої сили й техніки противника", - інформує пресслужба.

Зеленський привітав військовослужбовців ССО з їхнім професійним святом і вручив державні нагороди.