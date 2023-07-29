Події

16:21 29.07.2023

На Донеччині Зеленський відвідав підрозділи ІПСО та Руху опору ССО

1 хв читати

Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) і Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, повідомила пресслужба глави держави.

"Командири тактичних груп ІПСО розповіли про свою діяльність із застосуванням передових інформаційних технологій, успішні інформаційно-психологічні кампанії та акції", - йдеться в повідомленні.

Главі держави продемонстрували можливості засобів розвідки, перехоплень і спеціальних акустичних засобів для введення ворога в оману.

"Начальник групи Руху опору поінформував президента про роботу агентурних мереж на окупованих територіях, проведення спеціальних заходів із пошкодження логістики та виявлення скупчень живої сили й техніки противника", - інформує пресслужба.

Зеленський привітав військовослужбовців ССО з їхнім професійним святом і вручив державні нагороди.

Теги: #донеччина #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 29.07.2023
Зеленський про російський удар по житловому будинку в Дніпрі: за кожен такий удар ворог обов'язково відчує силу справедливості

Зеленський про російський удар по житловому будинку в Дніпрі: за кожен такий удар ворог обов'язково відчує силу справедливості

17:20 28.07.2023
Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Катару

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Катару

11:19 28.07.2023
Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, - Зеленський

Перемога України має бути такою, щоб спроби ворога повернутися не йшли далі хворих фантазій, - Зеленський

04:34 28.07.2023
Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

Зеленський в Одесі відвідав відділення реабілітації для українських військових

23:25 27.07.2023
Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

Кожен намір чиновника виїхати за кордон треба перевіряти до секунди

23:23 27.07.2023
Зеленський провів нараду з питань, що турбують бойових медиків

Зеленський провів нараду з питань, що турбують бойових медиків

22:47 27.07.2023
Зеленський відвідав Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований ракетою окупантів

Зеленський відвідав Спасо-Преображенський собор в Одесі, зруйнований ракетою окупантів

21:21 27.07.2023
ЗСУ звільнили с. Старомайорське на півдні України

ЗСУ звільнили с. Старомайорське на півдні України

18:55 27.07.2023
Зеленський у День медичного працівника відвідав лікарні на Миколаївщині

Зеленський у День медичного працівника відвідав лікарні на Миколаївщині

13:54 27.07.2023
Зеленський запропонував президенту Бразилії організувати його зустріч із лідерами країн Латинської Америки

Зеленський запропонував президенту Бразилії організувати його зустріч із лідерами країн Латинської Америки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поліція затримала директора інвестиційного фонду, який забив свого знайомого поліном і спалив тіло

Зеленський у річницю російського теракту в Оленівці: нехай усі відповідальні за цей терор знають, що справедливість перемагає

ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

ОСТАННЄ

Поліція затримала директора інвестиційного фонду, який забив свого знайомого поліном і спалив тіло

Російські війська зосереджені на утриманні сухопутного коридору до Криму - Military Media Center

Зеленський у річницю російського теракту в Оленівці: нехай усі відповідальні за цей терор знають, що справедливість перемагає

Литва допомогла Луганській облпрокуратурі технікою - генпрокурор

Місія ЮНЕСКО пробуде в Одесі 4 дні - голова ОВА

Зеленський прибув на бойові позиції в Донецьку область привітати бійців ССО

Прем'єр Польщі заявив, що понад 100 "вагнерівців" висунулися в бік Сувалкського коридору - ЗМІ

Грозовий шторм залишив без світла понад 70 населених пунктів у п'яти областях

ДБР повідомило про підозру п'ятьом правоохоронцям через вибухи в Шевченківському райсуді Києва

ДТЕК повернув світло у понад 800 населених пунктів Київської та Одеської областей після негоди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА