Литва допомогла Луганській облпрокуратурі технікою - генпрокурор

Литва передала допомогу Луганській обласній прокуратурі, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Це необхідні для забезпечення безперервної та ефективної роботи: комп'ютерна техніка, екшн-камери, фотоапарати, принтери та меблі", - написав Костін у твіттері, наголосивши, що "надане обладнання вкрай необхідне й актуальне".

Він зазначив, що Литва підтримувала Україну з перших днів повномасштабної війни з РФ, і подякував литовському народові, уряду й особисто генпрокурору Ніді Грунскене "за цю міцну й безперервну підтримку".