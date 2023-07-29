Найближчі дні в Україні будуть хмарними з проясненнями, місцями короткочасні дощі з грозами

Хмарно з проясненнями буде в Україні в неділю, 30 липня, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті територій без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°.

У Києві 30 липня хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 30 липня найвища температура вдень була 39,4° у 1936 р., найнижча вночі 8,7° у 1904 р.

У понеділок, 31 липня, в Україні хмарно з проясненнями. Можливий дощ, місцями грози, лише в південно-східних областях без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура в південній та східній частині вночі 18-23°, вдень 28-33°; на решті територій вночі 14-19°, вдень 22-27°, у центральних областях до 31°.

У Києві 31 липня хмарно з проясненнями. Можливий дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.