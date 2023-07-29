Події

12:14 29.07.2023

В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків від російських обстрілів

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В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об'єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 до 23 липня, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки в Одесі в ніч на 23 липня було пошкоджено 25 пам'яток архітектури. Історичний центр Одеси перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Організація раніше анонсувала направлення в місто своєї місії для проведення попередньої оцінки збитків, завданих культурним об'єктам.

Теги: #юнеско #одеса #місія

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