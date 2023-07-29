Окупанти за добу обстріляли 8 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській області, жертв немає

Російські загарбники обстріляли за минулу добу села Галаганівка, Леонівка, Миколаївка та Гай Новгород-Сіверського району Чернігівської області, також села Будівельне, Стара Гута, Заруцьке та Вінторівка Шосткинського району Сумської області некерованими авіаційними ракетами, із мінометів і ствольної артилерії.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Галаганівка - 4 приходи, ймовірно НАР з гелікоптера. Леонівка - 4 приходи, ймовірно НАР з гелікоптеру. Внаслідок обстрілу пошкоджена нежитлова будівля. Миколаївка - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Гай - 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія", - повідомляється в телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у суботу вранці.

"Сумська область. Шосткинський район: Будівельне - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія. Стара Гута - 10 приходів, імовірно міномет 82 мм. Заруцьке - 5 приходів, імовірно, ствольна артилерія. Вінторівка - 4 приходи, імовірно міномет 82 мм", - ідеться у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Усі села, що потрапили під обстріл, розташовані поблизу державного кордону з РФ.