Події

10:34 29.07.2023

Окупанти за добу обстріляли 8 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській області, жертв немає

1 хв читати
Окупанти за добу обстріляли 8 прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській області, жертв немає

Російські загарбники обстріляли за минулу добу села Галаганівка, Леонівка, Миколаївка та Гай Новгород-Сіверського району Чернігівської області, також села Будівельне, Стара Гута, Заруцьке та Вінторівка Шосткинського району Сумської області некерованими авіаційними ракетами, із мінометів і ствольної артилерії.

"Чернігівська область. Семенівська громада: Галаганівка - 4 приходи, ймовірно НАР з гелікоптера. Леонівка - 4 приходи, ймовірно НАР з гелікоптеру. Внаслідок обстрілу пошкоджена нежитлова будівля. Миколаївка - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Гай - 3 приходи, ймовірно ствольна артилерія", - повідомляється в телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у суботу вранці.

"Сумська область. Шосткинський район: Будівельне - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія. Стара Гута - 10 приходів, імовірно міномет 82 мм. Заруцьке - 5 приходів, імовірно, ствольна артилерія. Вінторівка - 4 приходи, імовірно міномет 82 мм", - ідеться у зведенні.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Усі села, що потрапили під обстріл, розташовані поблизу державного кордону з РФ.

Теги: #північ #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 29.07.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:26 29.07.2023
Унаслідок обстрілів у Херсонській області четверо людей дістали поранення

Унаслідок обстрілів у Херсонській області четверо людей дістали поранення

23:56 28.07.2023
Окупанти за день обстріляли 10 населених пунктів Сумської області

Окупанти за день обстріляли 10 населених пунктів Сумської області

09:01 28.07.2023
Окупанти знову обстрілювали Миколаївську область: поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину

Окупанти знову обстрілювали Миколаївську область: поранено 20-річного хлопця та 15-річну дівчину

08:36 28.07.2023
Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено п’ять мирних жителів

Окупанти обстріляли п’ять районів Харківщини, поранено п’ять мирних жителів

08:11 28.07.2023
Ворог випустив майже 200 снарядів по Херсонській області, поранено місцевого жителя

Ворог випустив майже 200 снарядів по Херсонській області, поранено місцевого жителя

07:46 28.07.2023
Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, уточнюються наслідки

Окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, уточнюються наслідки

07:26 28.07.2023
Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені п’ять мирних жителів

Окупанти обстріляли село на Харківщині, поранені п’ять мирних жителів

03:19 28.07.2023
Минулої доби окупанти 19 разів обстріляли 9 громад Сумської області

Минулої доби окупанти 19 разів обстріляли 9 громад Сумської області

18:39 27.07.2023
Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, без жертв

Окупанти за добу обстріляли п'ять прикордонних сіл у Чернігівській та Сумській областях, без жертв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку у Дніпрі

Глава МЗС України привітав Харлан зі скасуванням несправедливої дискваліфікації, зокрема на Олімпіаду

Зеленський анонсував нові міжнародні рішення у сфері оборони

ОСТАННЄ

В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків від російських обстрілів

ВМС ЗСУ знищили за добу 5 окупантів і збили 11 ворожих дронів

У Козачій бухті окупованого Криму вибухнув склад боєприпасів окупантів - ГУР

Єрмак обговорив Формулу миру з послами, назвав повернення до кордонів-1991 принциповою умовою завершення війни

Окупанти обстріляли Курахове, поранено місцевого жителя

У британській розвідці повідомляють про інтенсифікацію боїв у Запорізькій області та Серебрянському лісі

Сили оборони за добу ліквідували близько 400 окупантів

У Дніпрі збільшилися руйнування після ракетної атаки росіян, зачепило кілька будинків і автомобілі

Сили оборони завдали три авіаудари по скупченню противника, вразили вісім артилерійських систем

Росіяни намагаються прискорити примусову паспортизацію на захоплених територіях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА