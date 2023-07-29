Сили оборони просунулися в районі Бахмута і на Бердянському напрямку - ISW



Українські війська провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і 28 липня просунулися в районі Бахмута. Про це йдеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські військові продовжують контрнаступальні операції на північному і південному флангах Бахмута, а також просунулися в районі Курдюмівки та Андріївки.

Як пише ISW з посиланням на кілька джерел, Сили оборони також продовжували наземні атаки вздовж кордону Донецької та Запорізької областей у районі Старомайорська (9 км на південь від Великої Новосілки) і Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а також захопили Старомайорськ.

Водночас, вказують аналітики, українські війська просунулися на Бердянському напрямку до 10-12 км від основного російського оборонного рубежу.

Однак, армія РФ відбила атаки українських військ у районі населених пунктів Роботине (10 км на південь від Оріхового), Вербове (17 км на південний схід від Оріхового) і в П'ятихатках (25 км на південний захід від Оріхового) на заході Запорізької області.

З посиланням на командира російського батальйону "Восток", ISW пише, що українські війська можуть завдавати ударів по всій глибині військ РФ, які обороняються, і що ці удари вбивають російських командирів, а також послаблюють командування армією РФ.

Про мотивацію російських військових, на думку аналітиків, може свідчити ситуація, коли 247-й гвардійський штурмовий авіаполк (ВДВ) (7-ма дивізія ВДВ) відмовився вступати в бій під Старомайорськом через великі втрати на тлі успіхів українських військ на полі бою.