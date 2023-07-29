Сили оборони вибивають окупантів на Таврійському напрямку, втрати ворога перевищили дві роти



Сили оборони системно просуваються на Таврійському напрямку, за добу ворог втратив убитими та пораненими більше двох рот, повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський у п'ятницю ввечері.

«На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно вибивають ворога і мають певний успіх. Зокрема, українські військові звільнили Старомайорське на Донеччині та закріплюються на досягнутих рубежах», - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Тарнавський інформував, що минулої доби ворог 17 разів атакував наші позиції і здійснив 666 обстрілів.

У той же час артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського спрямування виконали 1510 вогневих завдань.

Командувач зазначив, що протягом доби втрати окупантів убитими та пораненими склали більше двох рот, було знищено 19 одиниць військової техніки противника, а також 8 складів боєприпасів.

