Ракетний удар по Дніпру попередньо завдано "Іскандерами" – голова ОВА



За попередньою інформацією, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер", повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"У м.Дніпро приблизно о 20.30 сталося два влучення, за попередніми даними двох "Іскандерів", до житлового комплексу та частково до будівлі Служби безпеки", - сказав Лисак в ефірі національного телемарафону у п'ятницю ввечері.

Лисак також повідомив, що створено штаб для ліквідації наслідків російського удару. До нього входять представники комунальної служби, ДСНС, поліція, Нацгвардія.

Лисак зазначив, що внаслідок атаки загиблих немає. Було зруйновано частину житлового будинку та будівлі СБУ.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі під обстріл російських військових потрапив багатоповерховий будинок та будівля СБУ. Як написав у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, станом на 21.30 за медичною допомогою звернулися троє людей.

