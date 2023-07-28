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18:16 28.07.2023

Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову у вигляді особистого зобов'язання

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Суд обрав запобіжний захід нардепу Арістову у вигляді особистого зобов'язання

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутату Юрію Арістову, якого підозрюють у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначено в повідомленні, суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Як повідомлялося у ЗМІ, Арістова помітили в середині липня в п'ятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, розташованому на приватному острові Ітхаафу (Мальдіви). Зокрема, журналісти видання "Слідство.Інфо" отримали підтвердження у працівників курорту про те, що Арістов дійсно був їхнім гостем.

На засіданні в четвер, 27 липня, Верховна Рада достроково припинила повноваження Арістова. Відповідне рішення підтримали 320 парламентаріїв.

Арістов 2019 року був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу" (42-й номер у списку як безпартійний), член однойменної фракції у Верховній Раді України. Із 29 серпня 2019 року очолював парламентський комітет із бюджету, однак у грудні 2022 року Арістова обрали заступником голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

27 липня правоохоронці повідомили Арістову про підозру у зв'язку із внесенням завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Теги: #запобіжний_захід #арістов

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