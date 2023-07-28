Нацгвардія робить усе можливе для захисту критичної інфраструктури на півдні України - глава МВС

Військовослужбовці Національної гвардії України, задіяні в охороні об'єктів критичної інфраструктури, роблять усе можливе для надійного захисту таких об'єктів і на півдні країни, і поблизу кордонів з РФ і Білоруссю, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми говоримо про те, щоб захистити нашу інфраструктуру з повітря. Нацгвардія України, яка також задіяна в охороні об'єктів критичної інфраструктури, робить усе можливе для того, щоб цей захист був надійним", - сказав міністр у п'ятницю в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання щодо завдань МВС із захисту критичної (портової) інфраструктури в південних областях України.

Він додав: "Ідеться також про захист об'єктів критичної інфраструктури, розташованих неподалік кордонів з РФ і Білоруссю".

"Прикордонники також контролюють усі підходи й можливий перехід через кордон ворога", - наголосив глава МВС.

"Сили правопорядку, які перебувають, зокрема, і на півдні нашої держави, мають відповідні завдання щодо збереження життя і здоров'я наших громадян", - сказав міністр.

Клименко знову нагадав українцям про необхідність реагування на сигнали повітряної тривоги.

"Разом із місцевими органами, Силами оборони та правопорядку зможемо мінімізувати удари (наслідки) з повітря", - підсумував міністр.