Голова Євроради та президент Європарламенту привітали Україну з Днем державності

Голова Європейської ради Шарль Мішель і президент Європарламенту Роберта Мецола привітали Україну з Днем державності, відзначивши мужність і відвагу українців, які протистоять російській агресії.

"Приєднуюся сьогодні до відважних українців у святкуванні Дня державності, в той час як Росія продовжує вести загарбницьку війну проти народу України та на її території, що впливає на весь світ. ЄС підтримує Україну і продовжуватиме робити це стільки, скільки буде потрібно", - написав Мішель у твіттері.

"Потрібна мужність і сила, щоб протистояти вторгненню. Незважаючи на невибіркові та безглузді атаки, українці залишаються неймовірно хоробрими. Приєднуючись до них у святкуванні Дня державності, ми підтверджуємо солідарність із тими, хто бореться за захист наших цінностей свободи, демократії та миру", - написала Мецола у твіттері.