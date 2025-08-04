Макрон: Франція продовжує невпинно вимагати безумовного звільнення заручників ХАМАС

Франція продовжує невпинно вимагати безумовного звільнення ізраїльських заручників угрупування ХАМАС, заявив президент Емманюель Макрон.

"Абсолютним пріоритетом та імперативом Франції є негайне звільнення всіх заручників … Але цього буде недостатньо: ці зусилля повинні супроводжуватися політичним рішенням на наступний день. Це рішення - рішення про створення двох держав, де Ізраїль та Палестина живуть пліч-о-пліч у мирі. Це єдиний можливий шлях до майбутнього, де справедливість, безпека та гідність гарантовані для всіх народів регіону", - написав він у соцмережі Х в неділю.

Макрон повідомив, що Франція продовжує невпинно вимагати безумовного звільнення їзраїльських заручників угрупування ХАМАС, що утримуються в Секторі Газа, швидко відновити припинення вогню та забезпечити масове постачання гуманітарної допомоги, яке досі блокується на кордонах Гази.

"Жахлива жорстокість, безмежна нелюдяність: ось що втілює ХАМАС. Ми з глибоким зворушенням думаємо про Ев'ятара Давида, Рома Браславського, всіх заручників, які досі перебувають у полоні, а також про їхні родини та близьких, які перебувають у пеклі понад 660 днів", – пише він.

"Нехай не буде жодної двозначності: у рамках цього політичного бачення, яке ми підтримуємо, ми вимагаємо повної демілітаризації ХАМАС, його повного виключення з будь-якої форми управління та визнання Ізраїлем держави Палестина", - наголосив французький лідер.

Джерело: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1952007551404707909