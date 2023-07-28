Події

13:10 28.07.2023

У Львові під час отримання хабара затримали керівника міського комунального підприємства - поліція

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У Львові під час отримання хабара затримали керівника міського комунального підприємства - поліція

Керівника комунального підприємства Львівської міськради затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в сумі $700, повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції Львівської області.

"Зловмисник вимагав та одержав від мешканця Львівщини неправомірну вигоду в сумі 700 доларів США за виготовлення ескізу намірів забудови земельної ділянки щодо нового будівництва садового будинку", - зазначено в повідомленні поліції.

Чиновника затримали 27 липня після отримання другої частини хабара в сумі $500.

У свою чергу пресслужба Львівської міськради повідомила про те, що затримали під час отримання хабара "співробітника комунального підприємства "Архітектурно-будівельний нагляд". На сайті Львівської міськради зазначено, що в.о. директора підприємства є Петро Огородник.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури повідомив, що затриманому вже висунули підозру в одержанні неправомірної вигоди посадовою особою згідно з частиною 3 статті 368 КК України.

Теги: #львів #хабар #поліція

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